La razón por la cual a los hombres les encantan las tetonas

Las bromas sobre los senos, y los hombres mirando los senos, son un elemento básico de la comedia que se han convertido en una especie de cliché. ¿Cuántas veces hemos visto a un hombre hablando con una mujer curvilínea sólo para señalar a sus propios ojos y decir: “¡Hola, amigo, aquí arriba!?

Es gracioso – o, al menos, fue gracioso las primeras doce veces que lo vimos – porque es verdad. El ojo masculino tiene una forma de ir hacia el sur. Pero, ¿por qué? ¿Por qué los hombres heterosexuales están tan fascinados por los pechos de las mujeres que a veces actuamos como si los pechos fueran el asiento del alma?

Bueno, resulta que somos hombres heterosexuales. También somos hombres interesados en la biología – uno de nosotros, Larry, es uno de los principales expertos mundiales en la neurociencia de la vinculación social. Así que hemos estado pensando en esto, y, en nuestro nuevo libro, La química entre nosotros: Amor, Sexo y la Ciencia de la Atracción, proponemos una respuesta.

Biológicamente hablando, esta obsesión por las tetonas es bastante rara. Los hombres son los únicos mamíferos machos fascinados por los senos en un contexto sexual.

Las mujeres son las únicas mamíferas cuyos senos se agrandan en la pubertad, independientemente del embarazo. También somos la única especie en la que los machos acarician, masajean e incluso estimulan oralmente los pechos de las hembras durante los juegos previos y el sexo.

Las mujeres parecen disfrutar de la atención, al menos en los momentos adecuados. Cuando Roy Levin, de la Universidad de Sheffield, y Cindy Meston, de la Universidad de Texas, encuestaron a 301 personas, entre ellas 153 mujeres, encontraron que estimular los senos o los pezones aumentaba la excitación sexual en cerca del 82 por ciento de las mujeres. Casi el 60 por ciento pidió explícitamente que les tocaran los pezones.

Los hombres son generalmente muy felices de complacer. Como nos dice el éxito de Hooters, de las revistas “masculinas”, de un millón de sitios web y de unos 10.000 años de arte, los hombres se sienten extremadamente atraídos por los senos, y no porque los niños aprendan en el patio de recreo que los senos son algo en lo que deberían estar interesados. Es biológico y está profundamente arraigado en nuestro cerebro. De hecho, las investigaciones indican que cuando nos enfrentamos a los senos, o incluso a estímulos relacionados con los senos, como los sostenes, empezaremos a tomar malas decisiones (y no sólo a comer en Hooters).

Por ejemplo, en un estudio, a los hombres se les ofrecieron pagos de dinero. Podrían tener unos pocos euros de inmediato o, si aceptaron esperar unos días, más euros más tarde. En esta versión de un experimento clásico de “gratificación retardada” (también llamado opción intertemporal por los economistas de la conducta), algunos hombres vieron videos de escenas pastorales mientras que otros vieron videos de mujeres atractivas con mucha piel expuesta corriendo en cámara lenta, al estilo “Baywatch”. Los hombres que observaban los pechos de las mujeres haciendo lo que hacen los pechos de las mujeres optaron por los pagos más pequeños, más a menudo que los hombres que observaban la escena pastoral.

Esto probablemente indica que partes de sus cerebros asociadas con la “recompensa”, los centros de placer y los sitios de motivación dirigida a la meta, estaban gritando a los centros de razonamiento de sus cerebros, principalmente la corteza prefrontal. Los neuroquímicos estaban activando esos circuitos de recompensa y motivación para llevar a los hombres a tomar el dinero corto.

Así que los pechos son muy tentadores. Pero, ¿qué propósito podría tener esto?

Algunos biólogos evolucionistas han sugerido que los senos llenos almacenan la grasa necesaria, lo que, a su vez, indica a un hombre que una mujer está en buena salud y, por lo tanto, una perspectiva de primera clase para tener y criar a sus hijos. Pero los hombres no son conocidos por ser particularmente exigentes con sus parejas sexuales. Después de todo, el esperma es barato. Como no quedamos embarazadas y tenemos hijos, no nos cuesta mucho difundirlo. Si el objetivo principal del sexo – en términos evolutivos – es transmitir los propios genes, tendría más sentido tener relaciones sexuales con tantas mujeres como sea posible, independientemente de si se parecían o no a la compañera de juegos del mes pasado.

Otra hipótesis se basa en la idea de que la mayoría de los primates tienen relaciones sexuales con el macho entrando por detrás. Esto puede explicar por qué algunos monos hembra muestran una publicidad elaborada en la parte trasera. En los humanos, dice el argumento, los senos se agrandaron para imitar los contornos del trasero de una mujer.

Creemos que ambas explicaciones son una tontería! Más bien, sólo hay una explicación neurológica, y tiene que ver con los mecanismos cerebrales que promueven el poderoso vínculo de una madre con su bebé.

Cuando una mujer da a luz, su recién nacido se involucra en algunas manipulaciones bastante elaboradas de los senos de su madre. Esta estimulación envía señales a lo largo de los nervios y hacia el cerebro. Allí, las señales desencadenan la liberación de un neuroquímico llamado oxitocina del hipotálamo del cerebro. Esta liberación de oxitocina eventualmente estimula los músculos lisos en los senos de una mujer para expulsar la leche, haciéndola disponible para su bebé lactante.

Pero la liberación de oxitocina también tiene otros efectos. Cuando el bebé es dado de alta por instigación suya, la atención de la madre se centra en su bebé. El bebé se convierte en la cosa más importante del mundo. La oxitocina, actuando en concierto con la dopamina, también ayuda a imprimir el rostro, el olfato y los sonidos del recién nacido en los circuitos de recompensa de la madre, haciendo que la lactancia y la crianza sean una experiencia agradable, motivándolo a seguir haciéndolo y forjando el vínculo madre-hijo. Este vínculo no sólo es el más hermoso de todos los vínculos sociales, sino que también puede ser el más duradero y duradero de toda la vida.

Otra rareza humana es que estamos entre los muy raros animales que tienen sexo cara a cara, mirándose a los ojos. Creemos que esta rareza de la sexualidad humana ha evolucionado para explotar los antiguos circuitos cerebrales de unión madre-hijo como una forma de ayudar a formar lazos entre amantes.

Cuando una pareja toca, masajea o mordisquea los senos de una mujer, esto desencadena la misma serie de eventos cerebrales que la lactancia. La oxitocina enfoca la atención del cerebro en la cara, el olfato y la voz de la pareja. La combinación de la liberación de oxitocina de la estimulación de los senos, y la oleada de dopamina de la excitación de los juegos previos y el sexo cara a cara, ayudan a crear una asociación de la cara y los ojos del amante con los sentimientos placenteros, construyendo un vínculo en el cerebro de la mujer.

Así que bromea todo lo que quieras, pero nuestra fascinación por tus pechos, lejos de ser espeluznante, es un impulso evolutivo inconsciente que nos impulsa a activar poderosos circuitos de unión que ayudan a crear un vínculo amoroso y nutriente.